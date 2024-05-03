AFAD duyurdu: Elazığ'da 4,0 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi.

AFAD duyurdu: Elazığ'da 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 23.57 sıralarında merkez üssü 'ın Sivrice ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde oldu.

Sarsıntı yerin 8.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."

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