AFAD duyurdu: Elazığ'da 4,0 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 23.57 sıralarında merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 4,0 büyüklüğünde deprem oldu.

Sarsıntı yerin 8.7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Elazığ Valisi Ömer Toraman depremin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Geçmiş olsun. Ekiplerimiz saha taramalarını yapıyorlar. Şu ana kadar intikal eden her hangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır."