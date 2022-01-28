Sanayide elektrik kesintisi yarın bitecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını bildirdi.



Dönmez, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, sanayi tesislerine doğal gazda uygulanan kısıntının 31 Ocak'tan itibaren yüzde 40'tan yüzde 20'ye düşürüleceğini duyurdu.



Sanayi tesislerine uygulanan elektrik kısıtlamasının 29 Ocak itibarıyla kaldırılacağını belirten Dönmez, "Sanayicilerimize bu süreçte göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden ötürü teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



BOTAŞ'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada da şunlar kaydedildi:

"Bilindiği gibi ülkemize Gürbulak-Ağrı giriş noktasından sağlanan doğal gaz arzının, İran tarafındaki doğal gaz iletim sisteminde meydana gelen bir arıza nedeniyle 20.01.2022 tarihinden itibaren 10 gün süre ile yapılamayacağı bildirilmişti.



İran’dan ülkemize gaz arzı test amaçlı sınırlı miktarda başlamış olup BOTAŞ’ın sanayi tüketicilerine yapmış olduğu % 40 kısıntı oranı 31.01.2022 tarih ve saat 08.00 itibari ile % 20’ye düşürülmüştür. Sanayicilerimize göstermiş oldukları anlayış ve iş birliğinden dolayı teşekkür ederiz"