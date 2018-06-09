İstanbul Sancaktepe'de Eyüp Sultan Mahallesi Yadigar Sokak'ta bulunan Otemer Galericiler sitesinde saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.
Bodrum katındaki bir işyerinde çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangın nedeniyle işyerini yoğun duman kapladı.
Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Bakkalköy, Yakacık ve Sultanbeyli itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen ekipler oksijen maskesi takarak bodrum kattaki yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen yada yaralanan olmazken işyerinde maddi hasar meydana geldi.