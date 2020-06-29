Şanlıurfa'da 55 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa'da yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 55 evde karantina uygulaması başlatıldı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerde yaşayan bazı vatandaşların corona virüs test sonuçları pozitif çıktı. Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.



Bu kapsamda Haliliye'de 12, Karaköprü'de 16, Eyyübiye'de 11, Harran'da 2, Ceylanpınar'da 7, Akçakale'de 2, Siverek'te 2, Halfeti, Suruç ve Viranşehir ilçesinde 1'er farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.



Öte yandan, kentte 34 evdeki karantina ise sona erdirildi.

KARANTİNADAN FİRAR GİRİŞİMİ POLİSE TAKILDI