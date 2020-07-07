Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa’da corona virüs nedeniyle 76 adreste karantina uygulaması başlatılırken 20 adresteki karantina uygulaması ise sona erdirildi.

İHA 07.07.2020 - 03:52

Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı

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Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu merkez ve ilçelerde corona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı.

Kurulun aldığı kararla, Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 2, Bozova ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 7, Eyyübiye ilçesinde 3, Haliliye ilçesinde 22, Harran ilçesinde 1, Hilvan ilçesinde 3, Karaköprü ilçesinde 19, Suruç ilçesinde 1 ve Viranşehir ilçesinde 16 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken Akçakale ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 3, Haliliye ilçesinde 3, Karaköprü ilçesinde 5, Suruç ilçesinde 4 ve Viranşehir ilçesinde 1 adreste ise karantina sonlandırıldı.

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