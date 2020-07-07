Şanlıurfa'da 76 ev karantinaya alındı

Şanlıurfa İl Hıfzıssıhha Kurulu merkez ve ilçelerde corona virüs nedeniyle yeni karantina kararları aldı.

Kurulun aldığı kararla, Akçakale ilçesinde 1, Birecik ilçesinde 2, Bozova ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 7, Eyyübiye ilçesinde 3, Haliliye ilçesinde 22, Harran ilçesinde 1, Hilvan ilçesinde 3, Karaköprü ilçesinde 19, Suruç ilçesinde 1 ve Viranşehir ilçesinde 16 farklı adreste karantina tedbiri uygulanırken Akçakale ilçesinde 1, Ceylanpınar ilçesinde 3, Eyyübiye ilçesinde 3, Haliliye ilçesinde 3, Karaköprü ilçesinde 5, Suruç ilçesinde 4 ve Viranşehir ilçesinde 1 adreste ise karantina sonlandırıldı.

MASKE VE MESAFE UNUTULDU