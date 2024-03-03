Şanlıurfa'da arazi kavgası: Baba öldürüldü, oğlu yaralı

Şanlurfa'da iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada tabancayla vurulan Kenan Oktay hayatını kaybetti, oğlu Mahmut Oktay yaralandı.

Şanlıurfa'da arazi kavgası: Baba öldürüldü, oğlu yaralı

'nın Birecik ilçesi Yeni Akpınar Mahallesi'nde iddiaya göre; tarlada çalışan Kenan Oktay (47) ile oğlu Mahmut Oktay (19), yanlarına gelen ve aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Müslüm D., Mustafa D. ve Yeni Akpınar Mahalle Muhtarı Abdulkadir D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi ile Kenan Oktay ile oğlu Mahmut Oktay, tabanca ile vurularak yaralandı.

İhbarla bölgeye ekipler gönderildi. Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kenan Oktay, hayatını kaybetti.

Oğlunun tedavisi sürerken, jandarma kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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