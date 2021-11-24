Şanlıurfa'da çekici yol kenarında bekleyen minibüse çarptı: 14 yaralı

Şanlıurfa'da çekicinin yol kenarında minibüse çarpması sonucu aralarında çocukların da olduğu 14 kişi yaralandı.



Sürücüsü belirlenemeyen 27 AFH 209 plakalı çekici, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 9. kilometresinde, yol kenarında bekleyen Fevzi Artık'ın kullandığı 63AAJ 939 plakalı minibüse arkadan çarptı.



Kazanın etkisiyle her iki araç şarampole düştü.



Yaralanan aralarında çocukların da olduğu 14 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.



Polis ekipleri, kaza yerinde incelemelerde bulundu.



