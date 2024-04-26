Şanlıurfa'da horoz dövüşüne suçüstü: 77 kişiye 494 bin 725 lira idari para cezası

​İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi'nde horoz dövüştürülerek kumar oynatıldığını bilgisine ulaştı.

Polis, oyuncu gibi girdiği arenalı mekanda, dövüşlere bahis oynandığını ve para alışverişi yapıldığını cep telefonuyla delillendirip, dışarıda bekleyen ekiplere haber verdi.

Operasyon için harekete geçen ekipler, adrese baskın yaptı. Bir anda polislerin geldiğini fark eden horoz bahisçileri polise yakalanmamak için sağa sola kaçmaya başladı.