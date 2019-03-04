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Siverek ilçesine 60 kilometre uzaktaki Aşağıkaracaören Mahallesi'nde bazı kişilerin köpek yardımıyla yuvasından çıkardığı oklu kirpiyi sopayla öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.



Ekipler, olayı gerçekleştirenlerin kimliğinin tespiti ve bu kişilere gerekli cezai işlemlerin uygulanması için inceleme başlattı.



Öte yandan, şahısların, oklu kirpiyi yuvasından çıkarmak için beslenmesi yasak "pitbull" cinsi köpek kullandığı belirtildi.



OKLU KİRPİ NEDİR? (OKLARINI FIRLATIR MI?)

Oklu kirpiler, kemiriciler takımının üyeleri olup bilinen kirpilerden farklıdırlar. Otçul olarak beslenirler ve daha iridirler.



Tarım alanlarına herhangi bir zarar vermezler ve tek başlarına yaşarlar. Sırtları, omuzları ve boyunlarının arka kısmı sivri bir oka benzeyen içi boş dikenlerle kaplıdır. Bunları avcılarına karşı savunma amaçlı olarak kullanırlar ve hiçbir zaman fırlatmazlar.



Ülkemizde de bilimsel adı Hystrix indica olan bir oklu kirpi türü yaşar.

