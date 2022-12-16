Şanlıurfa'da su kanalına düşen minibüste 9 kaçak göçmen öldü

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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde bir minibüs kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Olay Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kontrolden çıkan minibüs sulama kanalına uçtu. Bölgeye çok sayıda 112 ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Minibüste 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan son açıklamayla yaralanan 5 göçmenden 3’ünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.