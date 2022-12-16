Şanlıurfa'da su kanalına düşen minibüste 9 kaçak göçmen öldü

SON DAKİKA HABERİ: Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüste hayatını kaybeden kaçak göçmenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Şanlıurfa'da su kanalına düşen minibüste 9 kaçak göçmen öldü

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Son dakika haberi! 

'nın Harran ilçesinde bir minibüs kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Olay Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Kontrolden çıkan minibüs sulama kanalına uçtu. Bölgeye çok sayıda 112 ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Minibüste 6 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 5 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan son açıklamayla yaralanan 5 göçmenden 3’ünün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı, böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi. 

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