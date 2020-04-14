Şanlıurfa'da 6 küçük çocuğa köpek saldırısı: 3'ü ağır yaralı

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sokak köpekleri 6 çocuğa saldırdı.

Gece saatlerinde Hürriyet Mahallesi’nde meydana gelen olayda iddiaya göre aynı sokağın farklı bölgelerinde oyun oynayan 6 çocuk, 3 sokak köpeğinin saldırısına uğradı.

Köpeklerin çocuklara saldırdığını fark eden mahalleli, çocukları kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan Davut S. (2), Miran İ. (2), Berat A. (5), Hayrünnisa G. (5), Havva K. (5) ve Kadir D.’yi (13) Viranşehir Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği çocuklardan 3’ü durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi. Diğer 3 çocuğun tedavisinin ise Viranşehir Devlet Hastanesinde devam ettiği öğrenildi.

Saldırı sonrası harekete geçen Viranşehir Belediyesi ekleri 2 köpeği yakaladı.

Diğer köpeği yakalamak için çalışmaların davam ettiği öğrenildi.

Köpeklerin kuduz olup olmadığının belirlenmesi için Şanlıurfa merkeze götürülerek kontrolden geçirileceği öğrenildi.