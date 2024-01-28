Kilisede silahli saldırı: Ayin sırasında bir kişi öldürüldü

Son dakika haberi! İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde, pazar ayini sırasında silahlı saldırı oldu.

Maskeli 2 kişi ayine katılan C.T.'ye silahlı saldırı düzenledi. C.T. olay yerinde hayatını kaybetti.

Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı, operasyonlar sürüyor.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA



Olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Sarıyer Büyükdere Mahallesinde bulunan Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında, ayine katılanlar içinde bulunan C.T. maskeli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğramış ve maalesef hayatını kaybetmiştir. Konuyla ilgi geniş çaplı soruşturma ve saldırganları yakalamak için çalışmalar başlatılmıştır. Bu alçak saldırıyı şiddetle kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

SANTA MARİA KİLİSESİ TARİHÇESİ



Saldınının gerçekleştiği kilisenin köklü bir geçmişi var. Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi (İtalyanca: Convento Natività della B.V. Maria di Büyükdere), İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunmaktadır. İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi'dir. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.