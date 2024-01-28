Kilisede silahlı saldırı: Ayin sırasında bir kişi öldürüldü: 47 gözaltı

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde, pazar ayini sırasında silahlı saldırı oldu.
Maskeli 2 kişi ayine katılan Tuncer Murat Cihan'a silahlı saldırı düzenledi. Cihan saldırı sonrasında yaşamını yitirdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilisedeki pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından yürütülen operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.
Olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada faillerin kısa sürede yakalayacaklarını kaydettiklerini anımsatan Yerlikaya, İstanbul Emniyetinin hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattığını aktardı.
47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Yerlikaya, "Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DAEŞ'li olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Bakan Yerlikaya, kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadelerinin alınacağını, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi.
Medeniyetin baş tacı İstanbul'un farklı dinlere ve mezheplere asırlardır ev sahipliği yaptığını, yapmaya da devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, "Biz, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine ulusal olsun, uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı.
Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında bir vatandaşımızın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlılar ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütlerine ve şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir" ifadesini kullandı.
SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Görüntülerde ayin başladıktan sonra bir kişinin içeriye girdiği görülüyor.
Bu kişi içeri girmeden cemaatin bir gürültü duymuş gibi davrandığı anlaşılıyor
Bazı cemaat üyeleri kapıya bakıyor. Muhtemelen yaşamını yitiren Tuncer Murat Cihan olduğu tahmin edilen kişi, girişin sağında sıralara yaklaşırken kilise kapısında saldırganlardan biri beliriyor.
Bu sırada ikinci saldırgan muhtemelen havaya ateş ediyor. Saldırganlardan birisi doğrudan Cihan'a ye yöneliyor kafasına vuruyor veya ateş ediyor. Cihan yere düşerken saldırganın yeniden ateş ettiği tahmin ediliyor.
Cemaat panikle kiliseyi terk ediyor. Bazı cemaat üyeleri sıraların altına saklanıyor. Saldırganlardan birisi kapıda beklemeye devam ederken, ikinci saldırgan sıraların ortalarına kadar geliyor. Bu saldırgan silahının tutukluluk yaptığı izlenimi veren hareketler yapıyor. Kapı yakınlarında duran ikinci saldırgan da yere birşey düşürüp alıyor. Bir süre sonra iki saldırgan kiliseden ayrılıyor.
ERDOĞAN CEMAATE BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırıyla ilgili Sarıyer Kaymakamı Sayın Ömer Kalaylı, Santa Maria İtalyan Kilisesi Rahibi Sayın Anton Bulai ve Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Sayın Witold Lesniak ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Tüm cemaate başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, faillerin en kısa sürede yakalanması için gereken adımların atılmakta olduğunu ifade etti.
YAYIN YASAĞI GETİRİLDİ
Santa Maria Kilisesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.
Başsavcılık, soruşturma kapsamında saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmesini talep etti.
Talebi değerlendiren İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, olayla ilgili görsel ve işitsel tüm haber ve sosyal paylaşım sitelerine yönelik yayın yasağı konulmasına karar verdi.
SANTA MARİA KİLİSESİNİN TARİHÇESİ
Saldınının gerçekleştiği kilisenin köklü bir geçmişi var. Meryem Ana Doğuş Kilisesi veya Santa Maria İtalyan Latin Katolik Kilisesi (İtalyanca: Convento Nativita della B.V. Maria di Büyükdere) İstanbul'un Sarıyer ilçesi, Büyükdere semtinde bulunmaktadır.
İstanbul Boğazı'nda bulunan tek Latin Katolik Kilisesi'dir. İnşaatına 1864 yıllarında başlanmış ve 1866 yılında ibadete açılmıştır. Mimar Gaspare Fossati tarafından Neoklasik tarzda, iki katlı ve bazilika planlı bir kilise olarak tasarlanmıştır.
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