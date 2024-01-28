Kilisede silahlı saldırı: Ayin sırasında bir kişi öldürüldü: 47 gözaltı

İstanbul Sarıyer'de Santa Maria İtalyan kilisesinde, pazar ayini sırasında silahlı saldırı oldu.



Maskeli 2 kişi ayine katılan Tuncer Murat Cihan'a silahlı saldırı düzenledi. Cihan saldırı sonrasında yaşamını yitirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kilisedeki pazar ayini sırasında maskeli iki kişi tarafından düzenlenen, bir kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının ardından yürütülen operasyonlara ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde açıklamalarda bulundu.



Olayın hemen ardından yaptıkları açıklamada faillerin kısa sürede yakalayacaklarını kaydettiklerini anımsatan Yerlikaya, İstanbul Emniyetinin hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattığını aktardı.

47 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Yerlikaya, "Gün boyu emniyet güçlerimiz 30 ayrı adrese baskın düzenledi ve şu ana kadar 47 şahıs gözaltına alındı. Son olarak ise saat 22.00'de belirlenen adrese yapılan baskında cinayet zanlısı her iki şahıs da yakalandı. Zanlıların her ikisinin de yabancı uyruklu olduğunu ifade etmek istiyorum. Biri Tacikistanlı, diğeri Rusyalı olan bu iki yabancı uyruklunun DAEŞ'li olduklarını değerlendiriyoruz. Olayın üzerinden 12 saat bile geçmeden her iki katil zanlısını yakalayan İstanbul Emniyetimize, kahraman polislerimize teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Bakan Yerlikaya, kilisede işlenen cinayetle ilgili zanlıların ifadelerinin alınacağını, olayla ilgili karanlık noktaların aydınlatılacağını söyledi.



Medeniyetin baş tacı İstanbul'un farklı dinlere ve mezheplere asırlardır ev sahipliği yaptığını, yapmaya da devam edeceğini vurgulayan Yerlikaya, "Biz, Türkiye'nin huzuru diyoruz. Ülkemizin huzurunu bozmaya çalışanlara, teröristlere ve onların işbirlikçilerine ulusal olsun, uluslararası olsun suç odaklarına, birlik ve beraberliğimize kastedenlere asla ama asla göz açtırmayacağız. Hayatını kaybeden vatandaşımıza, ailesine ve yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.



BAKAN TUNÇ: SORUŞTURMA ÇOK YÖNLÜ SÜRDÜRÜLÜYOR



Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul Sarıyer’de Santa Maria Kilisesindeki ayin sırasında bir vatandaşımızın silahlı saldırı sonucu öldürülmesi olayına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında olayın zanlıları yakalanarak gözaltına alınmıştır. Zanlılar ve bağlantılarına yönelik soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin huzur ve güvenliğine kasteden terör örgütlerine ve şer odaklarına asla fırsat verilmeyecektir" ifadesini kullandı.