Gaziantep'te kargoyla uyuşturucu sevkiyatına ilişkin davada yargılanan sanığa 12 yıl hapis ve 24 bin lira para cezası verildi.
11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan tutuklu yargılanan Ümit Geyik ile avukatı katıldı.
Sanık Geyik, yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle uyuşturucu sevkiyatı yaptığını itiraf etti.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, mart ayında ihbar üzerine kargo şubesinde yapılan aramada 32 şarj cihazının içinde yaklaşık yarım kilogram metamfetamin ele geçirildiğini, sanığın Fetullah T. adına düzenlenmiş sahte kimlikle Van'dan gönderilen paketi almaya geldiği sırada yakalandığını belirterek, cezalandırılmasını istedi.
Mahkeme heyeti, sanığı 12 yıl hapis ve 24 bin lira para cezasına çarptırdı.
Heyet, cezada iyi hal indirimi uygulanmasına yer olmadığına karar vererek, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.
Şarj cihazıyla uyuşturucu sevkiyatına hapis cezası
Anadolu AjansıTürkiye
Van'dan kargoyla Gaziantep'e gönderilen paketteki şarj cihazlarına yerleştirilen uyuşturucuyla ilgili tutuklu yargılanan sanık, 12 yıl hapis ve 24 bin lira para cezasına çarptırıldı.
Gaziantep'te kargoyla uyuşturucu sevkiyatına ilişkin davada yargılanan sanığa 12 yıl hapis ve 24 bin lira para cezası verildi.