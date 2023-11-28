Şarköy sahilinde ceset bulundu

Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi sahilinde, kimliği belirsiz bir erkek ccesedi bulundu. Polis, cesedi bulunan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Şarköy sahilinde ceset bulundu

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Şarköy sahilinde kimliği belirsiz bir ceset bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Belediye Halk Plajı’nda yürüyüş yapanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Üzerinden kimlik çıkmayan erkeğin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri de bölgedeki gemiler ile temasa geçip, düşen kişi olup olmadığını araştırmaya başladı.

Polis de ölen kişinin kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...