Saros Körfezi'nde kabuğu yosun tutmuş caretta caretta görüntülendi

Saros Körfezi'nde dalgıçlar, kabuğu yosun tutmuş yaşlı bir caretta caretta görüntüledi.



Keşan ilçesine bağlı Mecidiye köyü sahilindeki İbrice Limanı'nda dalış eğitmenliği yapan Serdar Savaşal, ekibiyle Saros Körfezi'ne gitti.



Burada dalış yapan dalgıçlar, kabuğu yosun tutmuş yaşlı bir caretta caretta ile karşılaştı.



Dalgıçlar, deniz kaplumbağasını fotoğrafladı.



Savaşal, gazetecilere yaptığı açıklamada, caretta carettanın bir süre yanlarında yüzdükten sonra bölgeden ayrıldığını söyledi.