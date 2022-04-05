Sarp Sınır Kapısı'nda bin 100 su kaplumbağası ele geçirildi

Artvin'de Sarp Sınır Kapısı'nda bez torbalara gizlenmiş bin 100 su kaplumbağası bulundu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan'dan Türkiye'ye gelen yabancı plakalı otomobil, riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taraması öncesi yolculardan birinin, 2 poşeti araçtan indirmeye çalıştığı gözlendi.

Muhafaza ekipleri, hemen müdahale ederek paketlere el koydu. 2 poşet içinde, bez torbalara gizlenen bin 100 su kaplumbağası ele geçirildi.

Ticari amaçlı yurda yasa dışı sokulmak istenen su kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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