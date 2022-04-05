    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Sarp Sınır Kapısı'nda bin 100 su kaplumbağası ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan sürücünün otomobilinde, bez torbalara gizlenen bin 100 su kaplumbağası ele geçirildi.

Haberler - DHA 05.04.2022 - 11:08

Sarp Sınır Kapısı'nda bin 100 su kaplumbağası ele geçirildi

İlişkili Haberler

Doğum sancısı çeken kedi aile sağlığı merkezine geldi, doğumu burada yaptırıldı

Doğum sancısı çeken kedi aile sağlığı merkezine geldi, doğumu burada yaptırıldı

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli

Tüysüz doğan oğlak için veteriner uyardı: Sürekli renkli kıyafetler giydirilmeli

'de Sarp Sınır Kapısı'nda bez torbalara gizlenmiş bin 100 su kaplumbağası bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürcistan'dan 'ye gelen yabancı plakalı otomobil, riskli olarak değerlendirildi.

X-ray taraması öncesi yolculardan birinin, 2 poşeti araçtan indirmeye çalıştığı gözlendi.

Muhafaza ekipleri, hemen müdahale ederek paketlere el koydu. 2 poşet içinde, bez torbalara gizlenen bin 100 su kaplumbağası ele geçirildi.

Ticari amaçlı yurda yasa dışı sokulmak istenen su kaplumbağaları, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Artvin Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

VİDEO: SAĞLIK ÇALIŞANI SOKAĞA TERK EDİLEN BEBEĞİN SÜT ANNESİ OLDU, İSİM KOYDU

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...