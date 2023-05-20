Savcılık Hablemitoğlu suikastı davasındaki tahliyelere itiraz etti

"SANIKLAR FİRAR EDEBİLİR"



Bu gelişme üzerine ara karara yönelik mütalaasında sanıkların tutukluluk halinin devam etmesini talep eden Cumhuriyet Savcısı Zafer Ergün, tahliye kararına itiraz etti.



Savcı Ergün'ün mahkemeye sunduğu dilekçede, sanıklardan Levent Göktaş'ın soruşturma aşamasında yurt dışına kaçtığı, gittiği ülkede sığınma talebinde bulunduğu, bir diğer sanık Nuri Gökhan Bozkır'ın ise yurt dışındayken hakkındaki kırmızı bültene istianeden Türkiye'ye iade edildiği hatırlatıldı.



Bu nedenle iki sanığın yeniden firar edebileceklerine dair kuvvetli şüphenin bulunduğu aktarılan dilekçede, ayrıca sanıkların, beyanı alınmamış tanıklara baskı yapabilecekleri, toplanmamış delilleri karartabilecekleri vurgulandı.



Bu kapsamda isnat edilen suçun cezasının üst sınırı ve hukuki durumları dikkate alındığında sanıkların bu aşamada tahliye edilmesinin ölçülü olmadığına işaret edilen dilekçede, söz konusu isimlerin yeniden tutuklanması talep edildi.



Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi, savcının talebini yerinde görmemesi halinde itiraza ilişkin nihai kararı vermesi için dosyayı Ankara 29. Ağır Ceza Mahkemesine gönderecek.



İDDİANAME



İddianameye göre, FETÖ, örgüt aleyhinde çalışmalar yapan Necip Hablemitoğlu ile ilgili dönemin sözde "Türkiye imamı" Mustafa Özcan'ı görevlendirdi. Özcan da Hablemitoğlu'nun önünün kesilmesi için FETÖ hükümlüsü eski istihbaratçı Enver Altaylı ve Ali Serhat Ilıcak'a durumu anlattı.



Altaylı, Mustafa Özcan'ı Hablemitoğlu ile görüştürmesi için dönemin Sağlık Bakanına ulaştı ancak her seferinde Hablemitoğlu, bu talebi geri çevirdi.



Hablemitoğlu'nun, MİT Müsteşarı olacağına dair duyumlar üzerine yeniden devreye giren örgüt, onu öldürmesi için o dönem müsteşar olmak isteyen bir diğer isim Levent Göktaş'a, Aydın Köstem aracılığıyla ulaştı.



FETÖ'nün teklifini kabul eden Göktaş, bunun için emrinde görev yapan eski askerler Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Fikret Emek ve Nuri Gökhan Bozkır'a suikast talimatı verdi.



Bozkır, Hablemitoğlu'nun evinin olduğu sokakta keşif yaptı, ardından yurt dışı görevi kapsamında Kazakistan'da bulunan Mumcuoğlu, iz bırakmamak için KKTC üzerinden Türkiye'ye gelerek 18 Aralık 2002'de Hablemitoğlu'nu, evinin önünde başından vurarak öldürdü.



Bu kapsamda sanıklar FETÖ elebaşı Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Aydın Köstem, "tasarlayarak öldürmeye azmettirmekten", emekli albaylar Levent Göktaş ve Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile emekli binbaşı Fikret Emek'in ise "tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmaları isteniyor.



Eski yüzbaşı Nuri Gökhan Bozkır ile FETÖ firarisi Serhat Ilıcak'ın da "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 20 yıla kadar hapsi istenen iddianamede, Göktaş'ın emir astsubayı Mehmet Narin'in ise "suç örgütüne üyelik"ten 4 yıla kadar hapsi talep ediliyor.