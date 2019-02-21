İstanbul Ataşehir'de, Cumhuriyet Savcısının üniversite öğrencisi kızına evinde cinsel saldırı teşebbüsünde bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık, 5 yıl hapis cezasına mahkum edildi.



Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık C.E.G. ile avukatı katıldı. Duruşmada, müşteki E.B.B.'nin Cumhuriyet Savcısı olan babası Ferhat Bozkurt ile çok sayıda avukat da hazır bulundu.



Duruşmada, son savunması sorulan sanık C.E.G., suçlamaları kabul etmediğini belirterek, "Benim vicdanım rahat. Ortada bir suç yok. Beraatimi istiyorum" dedi.



Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık C.E.G.'yi "nitelikli cinsel saldırı" suçundan önce 12 yıl hapis cezasına çarptırdı.



Suçun teşebbüs aşamasında kaldığı gerekçesiyle cezayı 6 yıla indiren heyet, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını da lehine takdiri indirim nedeni sayarak cezayı 5 yıla düşürdü.



Mahkeme heyeti, tutuklu kaldığı süre ve kaçma şüphesinin bulunmamasını dikkate alarak sanık C.E.G.'nin tahliyesine hükmetti.



Sanığın, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise beraatine karar verildi.



İDDİANAMEDEN



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli C.E.G.'nin (25) Ataşehir'deki evinde, müşteki E.B.B.'ye (21) rızası dışında cinsel istismarda bulunmaya kalkıştığı, müştekinin bir şekilde şüphelinin elinden kurtulduğu ve banyoya geçip kapıyı kilitlediği kaydedilmişti.



Şüpheli C.E.G.'nin, müştekinin arkasından gittiği ve camı kırarak açtığı anlatılan iddianamede, şüphelinin bu şekilde müştekiyi alıkoymak suretiyle cinsel saldırıya teşebbüs ettiği savunulmuştu.



İddianamede, şüpheli C.E.G.'nin "nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 4 yıl 6 aydan, 16 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.