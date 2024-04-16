Seçimlerin ardından ilk kabine toplantısı: Gündemde neler var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yaptığı kabine toplantısı, yerel seçimin ardından ilk kez gerçekleşiyor.

Kabine toplantısının ilk önemli gündem maddesini, yerel seçim sonuçları oluşturuyor. Toplantıda, bakanlar kendi şehirlerindeki seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirme yapacak.

İSRAİL-İRAN GERİLİMİ



İsrail ve İran arasındaki gerilim de kabinenin gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin gerilimin daha fazla tırmanmaması için atacağı adımlarla birlikte Gazze'deki son durumun da ele alınıyor.



Türkiye'nin insani yardımlarının gözden geçirilmesi de planlamalar dahilinde.

TERÖRLE MÜCADELE



Terörle mücadelede gözler Irak'ın kuzeyinde. TSK'nın güvenlik çemberinin kapatılması için operasyonları sürüyor.

Kabinede son operasyonların ele alınması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ayın son haftasında yapacağı ziyaret öncesi Irak ile ilişkilerin konuşulması bekleniyor.

ENFLASYONLA MÜCADELE



Enflasyonla mücadele başta olmak üzere ekonomideki son durumun da kapsamlı mri değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.



20 bin öğretmen ataması, 3600 ek gösterge gibi konular için de gözler Kabine Toplantısı'nda olacak.



Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçecek.

