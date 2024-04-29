Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, “Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Asuriler ve Keldanilerle ilgili kararına tepki

Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihli Asuriler ve Keldanilere ilişkin kararında Osmanlı Dönemi'ne dair hukuki ve tarihi temelden yoksun ithamlarda bulunulmasına ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Fransa Ulusal Meclisi’nin 29 Nisan 2024 tarihinde kabul ettiği Asuriler ve Keldanilerle ilgili karar yok hükmündedir. Geçtiğimiz yıl Fransız hükümeti, Fransız Senatosu’nda kabul edilen benzer bir kararı desteklemediğini açıklamıştı.

Aynı mesnetsiz ithamların bu kere iktidar partisi milletvekilleri tarafından Ulusal Meclis gündemine taşınması, tarihi olayların siyasi çıkarlar uğruna çarpıtılması gayretlerinin bir örneğidir.

Parlamentoların tarihi yorumlama ve yargılama yetkisi bulunmamaktadır. Bu karar, soykırım suçunun ancak yetkili bir mahkeme tarafından isnat edilebileceğini öngören 1948 BM Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne de aykırıdır” ifadelerine yer verildi.

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