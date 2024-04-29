Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Ankara Valiliği, kent genelinde beklenen yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Ankara Valiliği'nden kuvvetli yağış uyarısı

Valiliği, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı uyarıda bulundu.

Valilik hesabından açıklamada bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi'nden alınan son verilere göre; bu akşam 20:30-23:00 saatleri arasında Ankara'da yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verdi.

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