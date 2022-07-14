Selde tatilde polemiğine İmamoğlu'ndan yanıt

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gündemle ilgili değerlendirme yaptı.

İmamoğlu İstanbul'da özellikle Esenyurt'u vuran sel sırasında tatilde olduğu için kendisine gelen tepkilere cevap verdi.

İmamoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar:

''Yağış gece yarısından sonra şiddetini arttırmıştı. Gelişmeleri anbean takip ettim. Sabah saat 03.30 itibarıyla konferans sistemli görüşmeler yaparak gelişmeleri ekibimizle birlikte yönettik. Ne yazık ki son yıllarda Türkiye'de pek çok alanda işlerin normalinden saptığını yaşamaktayız. Mevcut iktidarın uygulamaları nedeniyle dejenere bir olgu ortaya çıktı: Tüm alanlarda 'tek adamlık' anlayışı ve bu anlayış yaygın bir hale getirilmek isteniyor. Kendi akıllarıyla değil, hep o 'tek adam' dediği neyse onun için harekete geçiriliyor.

''ŞOV YAPMAYA DEĞİL, SORUNU ÇÖZMEYE UĞRAŞTIK''

O işin başındaki kişi olmazsa yapılan hiçbir şeyin anlamı yok. Sorunun çözümü için çalışan binlerce kişinin emeğinin önemi yok mu? İBB 3 yıldır 'tek adam' kafasıyla yönetilen bir kurum değildir. Ben kaldığım sürece İBB'de tek adamlık asla olmayacak.

Şov yapmaya değil, sorunu çözmeye uğraştık ve gerçekten sorunu çözdük. Yaratılmaya çalışılan suni gündeme bakarsak 3 bin 200 çalışanımızın hiçbir emeği yok.

Benim üzerimden binlerce arkadaşımın emeklerini yok saymaya hiç kimsenin hakkı yok. Objektifin önüne geçip çizme görüntüsü vermeyle kimse bu emeğin üstünü kapatamaz. Ben huzurlarınızda o gece boyunca çalışan her bir mesai arkadaşımı İstanbul halkı ve kendi adıma gerçekten tebrik ediyor ve yürekten teşekkür ediyorum. Zarar gören tüm vatandaşlarımızın her zaman yanında olduğumuzu ve olacağımız bir kez daha belirtmek isterim.

Bu süreçte 'çizmeni giy, alanda fotoğraf ver' diye çok sayıda iyi niyetli tavsiye almadım değil. Ben çizmemi afet sonrası değil, gösteriş olsun diye değil, afet olduğunda vatandaşlarımız zarar görmesin diye öncesinde altyapı çalışması yaparken giyiyorum. Medyada fotoğraf vermek için değil, sorun olmasın diye 25 yıldır çözülmemiş altyapı sorunlarını çözmek için sahada giyiyorum''