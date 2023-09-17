Serinlemek için girdiği derede boğuldu

Ağrı'da serinlemek için dereye giren 18 yaşındaki Muhammed Söğüt hayatını kaybetti.

Serinlemek için girdiği derede boğuldu

'da merkeze bağlı Eğribelen köyünde saat 14.00 sıralarında köyün yakınlarından geçen dereye serinlemek için giren Muhammed Söğüt (18), suda bir süre çırpındıktan sonra gözden kayboldu.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması ile sudan çıkarılan Muhammed Söğüt, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Söğüt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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