Serpil'in kahreden ölümü: Organları 7 kişiye umut oldu

"CAN VE NEFES OLDU"



Kardeşinin organlarını bağışladığını belirten Serpil Yıldırım’ın ağabeyi Zeki Yıldırım, “Organlarını bağışladığını bilmiyorduk. Doktorlar beyin ölümünün gerçekleştiğini bize söylediklerinde, ‘Organlarını bağışlamak ister misiniz?’ diye sordular. Ben prensip olarak kabul ettim ama 'Ablası burada değil ona da soralım' dedik. 3 kardeş prensip olarak ‘Evet’ dedik. Ablam da ‘Evet’ demek zorunda kaldı. Çünkü zaten kendisi bizden önce arkadaşları ile gidip organlarını bağışlamıştı. Bize sadece imza atmak kaldı. İnsanlara can oldu, birilerine nefes oldu. Birilerinin hayatı devam ediyor. Kardeşim birilerinde yaşıyor. Zaten yardım etmeyi çok severdi. Tüm canlıları severdi. Sokakta gördüğü canlılara dahi son parasıyla mamalar alır, beslemeye çalışırdı. İlk etapta organları 7 kişiye gönderildi. Ama nakil olan kişileri söylemiyorlar. Onların vücudunda tekrar hayat buldu. Biz de bununla teselli buluyoruz. Mekanı cennet olsun” dedi.