Her öğrenci için hem beli hem de vücudu saran üç nokta emniyet kemeri, her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistem ve iç-dış kamera sistemi. Tüm bunlar okul servis araçlarının uyması gereken kurallarla ilgili yayınlanan yönetmelikte yer alıyor. Aslında yönetmeliğin ilk hali 2017'de yayınlandı. Ancak eksiklikler tam anlamıyla giderilemedi.



İçişleri Bakanlığı eksikliklerini gidermesi için servis şoförlerine verilen süreyi 3 Eylül 2019'a kadar uzattı. Servis içi ve dış kamera sisteminin en az 30 gün süreyle kayıt yapması zorunlu. Servisçiler maliyetlerin artmasından endişeli.



Veliler öğrencilerini taşıyacak servislerin donanımını internet üzerinden sorgulayabilir. Renkli cam olan araçlar için getirilen "İç mekanı gösteren beyaz cam zorunluluğuna ilişkin süre de Eylül 2020 tarihine kadar uzatıldı.

