Sevda Noyan ifade verdi

Televizyon programında kullandığı kelimeler tepkilere neden olan Sevda Noyan İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi.

Anadolu Ajansı 20.05.2020 - 17:39

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RTÜK Başkanı'ndan Sevda Noyan açıklaması

RTÜK Başkanı'ndan Sevda Noyan açıklaması

Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Sevda Noyan ifade verdi.

Katıldığı bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle kendisiyle ilgili suç duyurusunda bulunulan Sevda Noyan hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz hafta şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılan Noyan, avukatıyla İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

Sevda Noyan, ifade verdikten sonra adliyeden ayrıldı.

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