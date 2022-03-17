Sevgilisi ve ailesinden sürekli şiddet gören Güneş: 15 yaşında 100 mark karşılığında evlendirildim

Adana'nın Yüreğiy ilçesinde yaşanan olayda iddiaya göre Güneş Azdır, gece uyuduğu sırada evin bahçe kapısına birinin vurduğunu duydu. Gelen kişinin birkaç yıldır birlikte yaşadığı fakat son zamanlarda arasının bozuk olduğu Hıdır A. olduğunu gören kadın kapıyı açmadı.

Hıdır A. bunun üzerine duvardan atlayarak eve girdi. Kendisine kapıyı açmayan sevgilisine sinirlenen Hıdır A., Azdır’ı darbetmeye başladı.

KARAKOLA GİDERKEN BAYILDI



Yaralanan kadın fırsatını bulup evden kaçtı. Polis merkezine gitmek için koşan Güneş Azdır, yolda düşerek bayıldı. Bu sırada Hıdır A. kaçtı. Gürültüyü duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, sokak ortasında baygın yatan Azdır’ı buldu.

Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kaçan Hıdır A.’yı bulmak için çalışma başlattı.



"100 MARK KARŞILIĞI EVLENDİRİLDİM"

Tedavisinin ardından taburcu olan Güneş Azdır, yaşadıklarını basın mensuplarına anlattı.

Çocukluğundan beri erkek şiddetine maruz kaldığını dile getiren Azdır, henüz 15 yaşındayken kendisinden 35 yaş büyük S.A. ile 100 mark, 1 cumhuriyet altını ve bir tabanca karşılığında görücü usulü evlendirildiğini söyledi.

"ÇOCUKLARIMIN HEPSİ YURDA YERLEŞTİRİLDİ"



"Eşinin yıllarca kendisine cinsel ve fiziksel şiddet uyguladığını söyleyen Azdır, “Hayatımı mahvetti. Çocuklarımın hepsi yurda yerleştirildi. 13 yaşındaki kızım Nazlı 3 ay önce yurttan kaçmış ve hala kayıp. Zamanında eşimin şiddetinden kaçıp baba evine sığındım. Orada da erkek kardeşim beni bıçakla yüzümden yaraladı" dedi.



"13 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDUM"



Birlikte yaşadığı Hıdır A.’nın da eski eşi gibi kendisine şiddet uyguladığını anlatan Güneş Azdır, daha önce Hıdır A. hakkında 13 kez polise şikayetçi olduğunu söyledi.



Olay günü öldüresiye dövüldüğünü belirten Azdır, “Eve zorla girip üzerime atladı. Defalarca vurdu. Boğazımı sıktı. Kendimi zorla dışarı attım. Biraz ilerledikten sonra bayılmışım. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Madde ve alkol kullanan birisi. Daha önce de yüzümü kesmişti. 13 kez adliyelik olduk. En sonunda döve döve öldürecekti. Beni bu hayattan kurtarın” diye konuştu.

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