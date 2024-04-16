Şevval orucu ne zaman tutulacak? 2024 şevval orucu tarihi

2024 şevval orucu hakkındaki tarih araştırmaları yoğunlaştı. Ramazan ayının ardından içerisine girilen şevval ayında tutulan şevval orucu, 6 gün sürmektedir. İşte, 2024 şevval orucu tarihi...



ŞEVVAL ORUCU NE ZAMAN TUTULACAK?



Şevval orucu, Ramazan Bayramı'yla birlikte başlayan şevval ayı içerisinde tutulur.



Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen şevval orucunu, şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir.



Şevval ayı bu sene 10 Nisan 2024 tarihinde başladı.



ŞEVVAL ORUCU HAKKINDA BİLGİLER



Bayram döneminden sonra tutulması uygun görülen Şevval orucunu, Şevval ayının sonrasına bırakmamak gerekir.



Ramazan'dan sonra Şevval ayında altı gün oruç tutmak müstehaptır. Hz. Peygamber (s.a.s.), “Kim Ramazan orucunu tutar ve ona Şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yılın bütününde oruç tutmuş gibi olur.” (Müslim, Sıyâm, 204 [1164]) buyurmuştur.



Bu oruç peş peşe tutulabileceği gibi ara verilerek de tutulabilir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, 2/435).



Şevval ayında nâfile olarak tutulan oruç, Ramazan’da tutulmayan oruçların yerine geçmez; yani Ramazan’da tutulmayan oruçların ayrıca kaza edilmesi farzdır. Bir oruçta hem kaza hem de nâfile yerine niyet edilmesi geçerli olmadığından Şevval ayında tutulan oruçta da bunlardan yalnız birine niyet etmek gerekir. Şevval ayında oruç tutulurken, Ramazan’da tutulamayan oruçların kazasına niyet edilirse bu oruçlar kaza orucu olarak tutulmuş olur.