Seyir halinde alev alan otomobil yandı

Erkan Yılmaz (44) idaresindeki 14 DV 957 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.



Aracın yandığını fark eden sürücü, dışarı çıktı. Alev alev yanan otomobili gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.



Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.



Yangında yaralanma olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.



aYangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin