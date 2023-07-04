Seyir halinde alev alan otomobil yandı

Bolu'da motor bölümünden tutuşan otomobil, seyir halindeyken alev alev yandı.

Seyir halinde alev alan otomobil yandı

Erkan Yılmaz (44) idaresindeki 14 DV 957 plakalı otomobil, sokak üzerinde seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.

Aracın yandığını fark eden sürücü, dışarı çıktı. Alev alev yanan otomobili gören çevredeki vatandaşlar itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Seyir halinde alev alan otomobil yandı - 1

Yangında yaralanma olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

aYangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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