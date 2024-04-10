Seyir halindeki otomobil tünelde alev topuna döndü

Artvin’in Yusufeli ilçesinde seyir halindeki otomobil, tünel içinde alev aldı. Alev topuna dönen otomobildeki yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Seyir halindeki otomobil tünelde alev topuna döndü

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’de seyir halindeki otomobil, tünel içinde alev aldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Yusufeli ilçesi T13 tünelinde meydana geldi.

Yusufeli’nden Artvin yönüne giden Önder Köşe yönetimindeki 06 BCH 402 plakalı otomobilin motor kısmından duman yükselmesi üzerine sürücü, aracını durdu.

Seyir halindeki otomobil tünelde alev topuna döndü - 1

Sürücüsünün terk ettiği otomobil alev topuna dönerken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

itfaiye ekiplerince söndürülürken, otomobil küle döndü.

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