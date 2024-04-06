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Seyir halindeki taksi alev aldı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde seyir halinde olan bir ticari taksi aniden alev alarak yandı. Can kaybının olmadığı yangında ticari taksi kullanılmaz hale geldi.

Seyir halindeki taksi alev aldı

Bağlar ilçesi İskanevleri Caddesi üzerinde seyir halindeki ticari , henüz tespit edilemeyen bir nedenle bir anda motor kısmından alev aldı.

Olayın hemen ardından aracı durduran şoför, çevredekilere yardım çağrısında bulunarak itfaiyeye haber vermelerini istedi.

Alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi.

Araç sahibi ve çevredekiler, itfaiyenin geç gelmesi nedeniyle aracın tamamen yandığını belirtti.

Ticari taksi sürücüsü ile çevrede bulunan vatandaşlar, itfaiyenin geç müdahalesi nedeniyle aracın kurtarılmasının mümkün olmadığını dile getirirken, yaşanan bu olayın ardından güvenlik güçleri inceleme başlattı.

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