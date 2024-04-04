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Siirt’te kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga

Siirt’te iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

Siirt’te kaza sonrası tekmeli yumruklu kavga

Akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi’nde sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı.

Otomobillerde hasar oluşurken, sürücüler arasında tartışma çıktı.

Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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