Siirt'te minareye yıldırım düştü: Kopan parçalar hasara yol açtı

Siirt Afetevler Mahallesi'ndeki Keşkol Camisi'nin minaresine yıldırım isabet etti. İsabet eden yıldırım sonrası kopan parçalar cami çatısında hasara neden oldu.

Siirt'te minareye yıldırım düştü: Kopan parçalar hasara yol açtı

'in Afetevler Mahallesi'ndeki Keşkol Camisi'nin minaresine, öğle saatlerinde isabet etti. Minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı.

Mahalle sakinlerinden Abbas Çiftçi, "Olayın yaşandığı sırada evdeydim, şimşek sesi geldi. O anda ev sarsıldı ve elektrikler gitti. Daha sonra dışarı çıktım, arkadaşım telefonla beni aradı. Caminin minaresinin gittiğini söyledi. Ben de geldim, yukarıya çıktım, çatı diye bir şey kalmamış. Baya bir hasar var. O esnada cemaat yoktu. Allah büyük bir faciadan kurtardı. Büyüklerimizden beklentimiz; caminin bir an önce onarılması" dedi.

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