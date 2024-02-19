Siirt'te minareye yıldırım düştü: Kopan parçalar hasara yol açtı

Siirt'in Afetevler Mahallesi'ndeki Keşkol Camisi'nin minaresine, öğle saatlerinde yıldırım isabet etti. Minareden kopan parçalar, caminin çatısında hasara yol açtı.



Mahalle sakinlerinden Abbas Çiftçi, "Olayın yaşandığı sırada evdeydim, şimşek sesi geldi. O anda ev sarsıldı ve elektrikler gitti. Daha sonra dışarı çıktım, arkadaşım telefonla beni aradı. Caminin minaresinin gittiğini söyledi. Ben de geldim, yukarıya çıktım, çatı diye bir şey kalmamış. Baya bir hasar var. O esnada cemaat yoktu. Allah büyük bir faciadan kurtardı. Büyüklerimizden beklentimiz; caminin bir an önce onarılması" dedi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin