Siirt’te silahlı kavga: AK Parti ve DEVA Partili başkan adaylarının kardeşleri ile 4 kişi yaralandı

Sağlık durumu ağır olan Dindar Bilen, askeri helikopterle Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.



İlçede ve hastane çevresinde taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Bazı şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.