Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çevre yolu Barayolu 1 Sokak'ta silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevrede araştırma yapan ekipler, havaya silahla ateş eden 4 kişiyi suçüstü yakaladı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlılara ait 2 otomobilde yaptıkları aramada ise farklı yerlere saklanmış 17 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirdi.
Zanlıların tabancaları satın almak için deneme yaptığı ileri sürüldü.
Gözaltına alınan 4 kişi emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Silah kaçakçıları, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandı
Anadolu AjansıTürkiye
Niğde’de silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 4 kişi, deneme amaçlı havaya ateş açınca yakalandı. Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız 17 tabanca ele geçirildi.
Niğde Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çevre yolu Barayolu 1 Sokak'ta silahla ateş edildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.