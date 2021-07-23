Şile'de bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Dün sabah saatlerinde Şile'de denize giren 5 kişi dalgalara kapılarak gözden kaybolmuştu. Şile Kaymakamlığı'nın açıklamasına göre dün 1 kişi kurtarıldı, bir kişininse cansız bedenine ulaşıldı. Bu sabah saatlerinde ise Kızılcaköy plajından denize girerek kaybolan 14 yaşındaki A.A'nın cansız bedenine ulaşıldı.

2 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR



Dün gece ara verilen arama çalışmalarına sabahın ilk ışıklarıyla tekrar başlandı. Arama çalışmalarına sahil güvenlik ekipleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, dalgıçlar ve cankurtaran ekipleri katıldı, aramalara sahil güvenlik ekipleri havadan destek verdi, çok sayıda ambulans hazır bekletildi. Yaşları 17 ile 19 arasında değişen kaybolan gençlerin ailelerinin sahildeki bekleyişleri sürüyor.

"DÜN GECEDEN BERİ BURADA BEKLİYORUZ"



17 yaşındaki Bedirhan Mengi'nin İzmir'den gelen dayısı Ethem Mintaş "Dün geceden beri burada bekliyoruz, perişan durumdayız. Dün sabah haberi alınca İzmir'den geldik" diye konuştu.

DENİZE GİRME YASAĞI UZATILDI

Şile'de sahillerdeki yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak için bugün de gün boyu denize girmek yasaklandı.



Şile Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava ve deniz raporlarından alınan bilgiye göre ilçede 23 Temmuz Cuma günü rüzgarların Kuzey Doğudan 3-5 şiddetinde, dalga yüksekliğinin ise 1 ila 2 metre olacağının tahmin edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ilçe sahillerinde yoğun dalga ve akıntı nedeniyle vatandaşların can emniyetini sağlamak üzere 23 Temmuz Cuma tarihinde gün boyu denize girmenin yasaklandığı belirtildi.