Şile’de yangın paniği: Kampçıların ateşi önce bungalova sonra ormana sıçradı

Yangın saat 03.40 sıralarında Şile’nin Akçakese Köyü sahilinde meydana geldi. iddaya göre yangın, kamp yapmaya gelen vatandaşların yaktığı ateşin bungalov evlere sıçramasıyla başladı.

Ahşap evlerin yanması üzerine yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, arazöz ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı alanda İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Yangında iki bunglow ev kullanılamaz hale gelirken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.