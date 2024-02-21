Silivri'de 5 katlı binada yangın

Yangın, saat 23.30 sıralarında Alibey Mahallesi Alibey Çeşme Caddesi'nde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki dairede çıktı.



Daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verirken, binayı tahliye etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti.



Ekiplerin müdahalesi sırasında toplanan vatandaşlar, meraklı gözlerle çalışmaları izledi.

Yangın diğer dairelere sıçramadan söndürüldü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.