Silivri'de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

Silivri'de 5 aracın karıştığı kazada 18 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı 02.08.2020 - 21:22

Silivri'de zincirleme trafik kazası: 18 yaralı

Silivri'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 18 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ortaköy Mahallesi Millet Bahçe Piknik Alanı mevkisinde 5 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, kazaya karışan araçların kaldırılma çalışmaları sürüyor.

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