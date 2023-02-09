Sinan Ateş cinayetinde tutuklanan Eray Özyağcı'nın ifadesi ortaya çıktı

Sinan Ateş cinayetinin firari şüphelisi Eray Özyağcı yakalandı Haberi Görüntüle

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş cinayetinde Eray Özyağcı (24) tutuklandı.



Eray Özyağcı, 3 gün önce göçmenlerle birlikte Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne'de hudut birlikleri tarafından yakalanmıştı.



Askeri birliklerce Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edilen Özyağcı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.



Eray Özyağcı, soruşturmayı yürüten cumhuriyet başsavcısı vekiline ifade verdikten sonra ''Tasarlayarak kasten öldürme'' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.



Özyağcı, dün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

''KİŞİSEL HUSUMETİM VARDI''

Eray Özyağcı'nın ifadesi de ortaya çıktı.

Özyağcı, dosya kapsamında tutuklanan kendisini Ankara’ya getiren polisler ile cinayet sonrası kendisini kaçırmakla suçlanan eski Ülkü Ocakları yöneticisi Tolgahan Demirbaş’ı tanımadığını iddia etti. Özyağcı, "Sinan Ateş ile kişisel husumetim vardı." dedi.



Eray Özyağcı ile soruşturmada tutuklu sayısı 19 oldu.

NE OLMUŞTU?



Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş, 30 Aralık 2022'de Ankara'nın Çankaya ilçesinde motosikletli bir kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.



Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

