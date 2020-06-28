Sınav yolunda kaza: Yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti

İstanbul Maltepe'de ablasını sınava yetiştirmek isteyen bir motosikletli kaza yaptı. Kazada yaralanan genç kıza ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen öğrenciyi sınava polis ekipleri götürdü.

DHA 28.06.2020 - 10:31

Sınav yolunda kaza: Yaralı öğrenci hastaneye değil sınava gitti

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Olay saat 09.00 sıralarında Maltepe Altayçeşme Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi.

Üniversite sınavına girecek olan ablası Yeşim Şeker'i sınava gireceği okula götüren Mehmet Şeker, karşı yönden gelen Mesut Başaran yönetimindeki cip ile çarpıştı.

Kazada motosiklet üzerindeki abla kardeş hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, öğrenci Yeşim Şeker'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazayı duyan baba ise olay yerine koştu.

Kazanın şoku üzerinde olan Şeker, hastaneye gitmeyi kabul etmeyerek sınava girmeyi tercih etti. Bunun üzerine polis ekipleri öğrenciyi polis otosuyla sınava gireceği okula götürdü.

Sınavdan sonra hastaneye gideceğini söyleyen Yeşim Şeker, "Sınava gidecektim.  Motor kazası oldu. Bacağım arabaya çarptı. O şekilde düştüm. Sınava gideceğim şimdi, hemşirelik istiyorum" dedi.  

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