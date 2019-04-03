Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.
Türkiye'deki çeşitli bölgelerden Hatay'ın Kırıkhan ilçesine gönderilen komando birlikleri, hazırlıklarının tamamlamasının ardından 22 zırhlı araçtan oluşan konvoyla güvenlik önlemleri altında Zeytin Dalı Harekat bölgesine doğru hareket etti.
Konvoya bir askeri ambulans da eşlik etti.
Sınır birliklerine komando takviyesi
Anadolu AjansıTürkiye
Komando birliğini taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy Zeytin Dalı Harekat bölgesine doğru ilerliyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.