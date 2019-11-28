Sınır karakoluna havan saldırısı: 2 şehit

Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki terör unsurlarınca yapılan havan saldırısında Akçakale'deki sınır karakolunda görevli iki asker şehit oldu.

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Suriye sınırından bulunan Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen havan saldırısıdna 2 asker şehit oldu.

Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Barış Pınarı Harekâtı kapsamında, 27 Kasım 2019 tarihinde Akçakale’de bir hudut karakoluna yapılan havan saldırısı sonucu iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Havan atışının yapıldığı bölge, ateş destek vasıtaları ile derhal atış altına alınmıştır. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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