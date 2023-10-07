Sınırda 5 Rus kaçak yakalandı, 3’ü kamu görevlisi 8 kişi gözaltına alındı

Operasyonda para karşılığında kaçak geçişleri sağlayan 3’ü kamu görevlisi olmak üzere toplam 8 organizatör yakalandı.



Yakalanan kişiler Şanlıurfa İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 8 organizatör ise karakola götürüldü.



Olayda kullanılan 2 minibüs ve 1 otomobile el konuldu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.