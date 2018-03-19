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Sınırda taciz ateşi açan terörist öldürüldü

Anadolu Ajansı

Türkiye

Şanlıurfa'da, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden nöbet tutan askerlere taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye tarafından taciz ateşi açan terörist etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Ceylanpınar Tarım İşletmesi bölgesinde bulunan sınır hattında nöbet tutan askerlere ateş açıldı.

Askerlerin anında karşılık verdiği olayda bir terörist etkisiz hale getirildi.

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