Sinop'ta 5 yaşındaki otizmli çocuk kayıp

Sinop'ta dün sabah saatlerinde evlerinin önünde oynarken ortadan kaybolan, bir daha da kendisinden haber alınamayan otizmli İbrahim Ay'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin iki çocuğundan biri olan 5 yaşındaki İbrahim, köydeki evlerinden dışarıya çıktı.



Bir süre sonra çocuklarının kaybolduğunu fark eden aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birlikleri ile AFAD ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalara köy halkı da destek verirken, aramaların ikinci gününde de bir ize rastlanılmadı.