Şırınga çikolatadan ölümde müdür ve yardımcıları için karar

Ankara'da şırınga çikolatadan ölümle ilgili okul müdürü ve yardımcılarının yöneticilik görevi alındı.

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Şırınga çikolata olayının yaşandığı Ankara Keçiören Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'ndaki idari soruşturma sonuçlandı.

Olay sonrası açığa alınan müdür ve müdür yardımcılarının yöneticilik görevleri de üzerlerinden alındı.

Okul müdürü, müdür yardımcıları ve sorumlu olan iki öğretmene bir yıl kademe ilerleme cezası ile aylıktan kesme cezası da verildi.

Ayrıca hepsinin görev yerleri değiştirildi.

Keçiören'deki Şehit Ahmet Kabukçu İlkokulu'nda kantinden aldığı şırınga şeklindeki sıvı çikolatayı yerken, nefes alamayıp, fenalaşan 7 yaşındaki Mert Yağız Köksal hayatını kaybetmişti.

İLK MÜDAHALEYİ YAPAN DOKTOR ANLATTI

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