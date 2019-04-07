İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'ne operasyon düzenlendi.
Operasyonda 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.
Şırnak'ta 5 terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.