İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'nde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonu kapsamında Şırnak'ın Bestler Dereler Bölgesi'ne operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 terörist silah ve mühimmatlarıyla beraber etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.