Şırnak'ta TIR devrildi: Sürücü öldü

Kaza, akşam saatlerinde Cizre-Nusaybin kara yolunda meydana geldi.

Berham Kurt idaresindeki kereste yüklü TIR, Çavuş köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde kabinde sıkışan Kurt’un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurt’un cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Devrilen TIR yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.